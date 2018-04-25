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Власти Москвы и Подмосковья ужесточат контроль за палом травы
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Власти Москвы и Подмосковья ужесточат контроль за палом травы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Правительства Москвы и Московской области ужесточат контроль за палом травы в преддверии пожароопасного сезона. Об этом заявили председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям Москвы и Московской области в ходе совместного заседания в среду.
"Необходимо полностью запретить пал травы, сжигание листвы и так далее", — сказал председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Москвы Петр Бирюков.
В свою очередь руководитель комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области Дмитрий Пестов напомнил, что с 1 мая на территории Московского региона вводится особый противопожарный режим, предусматривающий в частности запрет на разведение костров.
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