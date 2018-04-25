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В Оби удвоится количество воды
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В Оби удвоится количество воды 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Среднесуточный сброс воды составит: 25 апреля — до 3050 кубометров в секунду, 26 апреля — до 3350 кубометров в секунду, 27 апреля — до 3450 кубометров в секунду. При этом среднемноголетний расход воды в Оби на уровне Новосибирска равен 1620 кубометрам в секунду, утверждает научно-популярная энциклопедия «Вода России».
По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, максимальный уровень Оби на новосибирском водомерном посту 25-27 апреля прогнозируется до отметки 310-320 сантиметров.
Несмотря на благоприятный прогноз Западно-Сибирского управления гидрометеорологической службы на 2018 год, в Новосибирской области готовятся к возможным паводковым подтоплениям. При наихудшем сценарии развития событий могут уйти под воду 17 населенных пунктов в 11 районах области.
Есть и первые «жертвы» — например, жители поселка Крупской не могут попасть на кладбище, так как дорогу затопило. Покойников носили на руках через дачное общество. Ранее Новосибирск не раз страдал от весенних паводков и даже от летних ливней. VN.ru собрал подборку о самых сильных наводнениях в нашем городе.
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