В Оби удвоится количество воды

Среднесуточный сброс воды составит: 25 апреля — до 3050 кубометров в секунду, 26 апреля — до 3350 кубометров в секунду, 27 апреля — до 3450 кубометров в секунду. При этом среднемноголетний расход воды в Оби на уровне Новосибирска равен 1620 кубометрам в секунду, утверждает научно-популярная энциклопедия «Вода России».

По информации Верхне-Обского бассейнового водного управления, максимальный уровень Оби на новосибирском водомерном посту 25-27 апреля прогнозируется до отметки 310-320 сантиметров.

Несмотря на благоприятный прогноз Западно-Сибирского управления гидрометеорологической службы на 2018 год, в Новосибирской области готовятся к возможным паводковым подтоплениям. При наихудшем сценарии развития событий могут уйти под воду 17 населенных пунктов в 11 районах области.