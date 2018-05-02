В Алтайском крае на 3 мая передали штормовое предупреждение 

Синоптики объявили в Алтайском крае штормовое предупреждение на 3 мая, сообщает Алтайский ЦГМС.
Согласно прогнозу, в регионе пройдет дождь, ночью и утром ожидается мокрый снег. На юге ночью прогнозируют грозы и сильный ветер до 18-23 м/с. На дорогах образуется корка льда.
Температура ночью не поднимется выше +3, днем до+13 градусов.
Опасная обстановка сложится на дорогах: Р-256 (Первомайский и Бийский районы), А-322 (Алейский и Калманский районы), а также на автодорогах в Каменском, Заринском и Панкрушихинском районах.