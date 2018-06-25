Алтайские синоптики объяснили природу разрушительного шторма в Барнауле

Синоптики Алтайского Гидрометцентра рассказали о конвективных потоках, ставших причиной разрушительного шквалистого ветра в Барнауле . Вечером 23 июня из-за сильного ветра в краевой столице произошли значительные разрушения, массовые отключения электричества, не обошлось без жертв.

Как сообщила АиФ-Алтай Людмила Сырых, начальник ОГМО Алтайского Гидрометцентра, шквалистое усиление ветра связывают с конвективной облачностью, смещающейся с юго-западных районов Алтайского края на северо-восток.

«Конвективные потоки восходящего и нисходящего движения образуются при развитии кучево-дождевой облачности. Они приводят к шквалам — кратковременному усилению ветра более 8 м/с. Шквалы могут быть до 20-25 м/с», — рассказала Людмила Сырых.

Несмотря на то, что барнаульские метеостанции зафиксировали максимальную силу ветра 12 м/с, в Центральном районе, по оценке эксперта, порывы были примерно в два раза сильнее: «Я находилась в Железнодорожном районе. Там, судя по тому, как качались деревья, порывы ветра достигали максимум 18 м/с. В центральной части города были действительно сильные порывы, вероятно, до 25 м/с».

Прогнозировать подобное природное явление достаточно сложно. Особенно, если специалисты получают скудную информацию.

«На данный момент наш Гидрометцентр переживает не лучшие времена. Нужно отдать должное нашим синоптикам, которые пытаются прогнозировать что-то, имея минимум данных, — говорит Людмила Сырых. — У нас нет радиолокационных данных, по которым можно было бы определить, как развивается грозовое облако, куда оно смещается, образуется ли там град, усиливается ли ветер».

По словам эксперта, в последний раз подобное метеоявление наблюдали в Алтайском крае13 июля 2016 года. Его удалось вовремя спрогнозировать, все службы получили предупреждение, и серьезных последствий удалось избежать.

«Периодически такое бывает, просто люди быстро об этом забывают», — сказала Людмила Сырых.

Справка

В ночь на 24 июня в Барнауле на метеостанции в районе Научного городка выпало 11 мм осадков, на метеостанции в районе Гидрометцентра (Анатолия, 136 б) — 19 мм осадков. Максимальные порывы ветра зафиксированы в пределах 12 м/с.