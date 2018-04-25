На «Яндекс. Погоде» появилась карта пыльцы для волгоградских аллергиков

Сервис «Яндекс. Погода» представил 25 апреля карту, наглядно показывающую концентрацию пыльцы в воздухе, доступную для смартфонов и ПК.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», с помощью карты пользователи смогут узнать, где, когда и насколько активно будут цвести растения, вызывающие аллергию. Так, к примеру, сейчас в Волгограде в воздухе наблюдается низкая концентрация пыльцы берёзы.

«Растения не цветут строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда могут помочь аллергику. «Яндекс. Погода» показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд».

Учёт прогноза погоды позволяет сервису сообщать и о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Волгограде может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут рядом.