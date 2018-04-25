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Волгоградцам начнут показывать прогноз погоды для аллергиков
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Волгоградцам начнут показывать прогноз погоды для аллергиков 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Концентрацию в воздухе пыльцы цветущих деревьев, кустарников и трав начал показывать один из популярных сервисов — Яндекс. Погода. Уже сейчас специалисты сервиса отмечают — в Волгограде начался сезон аллергии — в воздухе начала активно летать пыльца берёз.
— От года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогут аллергику, — рассказала V1.ru представитель компании в Волгоградской области Ксения Кац, -. Яндекс. Погода показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию о ветре и осадках. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения.
В компании обещают, что на карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив его волгоградцы могут заранее начинать готовиться к сезону цветения.
Учитывается в прогнозах и ситуация с пыльцой в других регионах, которую в Волгоградскую область может принести ветер. Например, волгоградцы могут дышать пыльцой ольхи и орешника, даже когда эти растения не цветут рядом.
Карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветров сообщает о пятнадцати самых распространённых аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, а также некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств.
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