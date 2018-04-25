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Откуда ветер дует: для челябинских аллергиков сделали специальную карту
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Откуда ветер дует: для челябинских аллергиков сделали специальную карту 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Где, когда и насколько интенсивно будут цвести растения, вызывающие аллергию, подскажет новый сервис «Яндекс. Погода». Концентрацию пыльцы в воздухе челябинские аллергики могут узнавать из специальной карты.
— Берёзы Челябинска ещё только готовятся к цветению, но пыльцу из других регионов страны уже приносит, — рассказала региональный представитель компании «Яндекс» Александра Репьёва. — В воздухе уже наблюдается низкая концентрация пыльцы берёзы, а потому сезон аллергии в Челябинске начался. «Яндекс. Погода» показывает прогноз концентрации каждого аллергена на неделю вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также данные о ветре и осадках. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения.
На карте есть долгосрочный прогноз, построенный на основе статистических данных за последние семь лет.
— Это подскажет людям, когда начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону, — уточнила Александра Репьёва. — С учётом актуального прогноза погоды сервис сообщает и о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, пыльца ольхи и орешника в Челябинске есть, даже когда эти растения рядом не цветут. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города.
Пользователям будут поступать короткие уведомления об уровне аллергической опасности. Скоро они появятся и на главной странице «Яндекс. Погода». А советы от «Яндекс. Здоровья» подскажут, какие меры стоит принять в сезон аллергии.
Карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветров доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств. Она сообщает о 15 самых распространённых аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, а также некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других соседних государств.
О том, как можно защититься от тополиного пуха и что сделать на бытовом уровне, чтобы аллергия не так сильно мешала жить, читайте в нашем материале.
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