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В Воронеже появилась карта пыльцы для аллергиков
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В Воронеже появилась карта пыльцы для аллергиков 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
На ней можно узнать, где и когда будут цвести аллергенные растения. Жители Воронежа, страдающие сезонной аллергией, смогут узнать концентрацию пыльцы в воздухе, а также посмотреть, где, когда и насколько интенсивно будут цвести аллергенные растения. Сервис «Яндекс. Погода» разработал специальную карту пыльцы, сообщила пресс-служба компании в среду, 25 апреля. Прогноз концентрации аллергенов карта показывает на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию о ветре и осадках, уточнили в «Яндексе». На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет. Изучив его, аллергик сможет заранее начать принимать лекарство, чтобы подготовиться к сезону. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города. Причём сервис сообщает и о той пыльце, которую ветер приносит из других регионов. Уровень аллергической опасности отражается тремя цветами: жёлтый означает низкую концентрацию пыльцы, оранжевый — среднюю, красный — высокую. Если карта не окрашена ни в один из цветов, аллергенные растения в регионе пока не цветут.
Карта пыльцы доступна в веб-версии сервиса «Яндекс. Погода» для компьютеров и мобильных устройств. Она сообщает о 15 самых распространённых аллергенах и охватывает почти всю европейскую часть России, Молдову, а также некоторые регионы Беларуси, Украины, Казахстана и других государств. Дарья Крымова
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