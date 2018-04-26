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Синоптики рассказали о погоде на майские праздники
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Синоптики рассказали о погоде в Московском регионе на майские праздники 

RT на русском 7 часов назад
Погода в Москве и Московской области на предстоящие майские праздники будет тёплой и безоблачной. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Сименков.
«К началу праздничных выходных в столичном регионе температура и характер погоды улучшатся. Ожидаем 1 мая преимущественно малооблачную погоду без осадков, тихую, с температурой в столичном регионе до 22-25 °С», — цитирует Сименкова телеканал «360».
В свою очередь главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что первые дни мая ознаменуются аномально тёплой погодой.
«Температура воздуха с каждым праздничным днём будет повышаться … 1 мая обещает быть совсем тёплым с аномалией выше нормы на 5 °С. То есть дневная температура будет около +23 °С. Такой характер погоды задержится до 2 мая», — подчеркнула она.
Ранее МЧС предупредило об усилении ветра и дожде в Москве 26 апреля.
Также главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал изданию Inforeactor, какой будет погода в майские праздники.
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