Жители Башкирии могут следить за концентрацией аллергенов в воздухе

Сервис «Яндекс. Погода» дополнился новым слоем — теперь пользователи могут следить за концентрацией пыльцы. Это особенно полезно жителям, страдающим аллергией.

— Несмотря на холодную погоду, уфимцев начала подстерегать еще и опасность аллергии. Когда будут появляться новые аллергены других растений, карта будет раскрашиваться в разные цвета, — сообщили в «Яндексе».

Сервис отображает наличие пыльцы амброзии, березы, вяза, дуба, ели, злаков, ивы, клена, крапивы, ольхи, орешника, полыни, сорняков, сосны и ясеня. Сроки цветения у этих растений разные — сейчас воздух наполняется пыльцой березы. Также сервис дает прогноз аллергенов на семь суток вперед.

— Люди смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения. На карте доступен и долгосрочный прогноз, построенный на семилетних наблюдениях, — сообщили аналитики сервиса.