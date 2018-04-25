Пригодится аллергикам: «Яндекс» создал карту пыльцы для Перми

25 апреля на «Яндекс. Погоде» появилась карта пыльцы для Перми . Благодаря ей можно узнать о концентрации пыльцы 15 самых аллергенных растений в воздухе и понять, как она изменится в ближайшие семь дней. При составлении карты используются научные данные о погоде, в том числе модели атмосферы. Карта поможет пермякам понять, когда стоит ждать обострения болезни, и вовремя обратиться к врачу и приобрести лекарства.

— От года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогут аллергику. «Яндекс. Погода» показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Отдельный прогноз есть по каждому району, — рассказали в «Яндексе» . — Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также информацию «Яндекс. Погоды» о ветре и осадках. Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения.

Помимо данных о цветении растений на территории Перми, карта учитывает пыльцу, которую может принести в столицу Прикамья ветром из других городов и районов. На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет.

Украины, Помимо Перми, карта пыльцы охватывает почти всю европейскую часть России Молдову , а также некоторые регионы Беларуси Казахстана и других соседних государств.

Ранее «Яндекс» выяснил, что Пермь — один из самых кошачьих городов страны.