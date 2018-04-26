27 апреля в Воронежскую область придут грозы и сильный ветер

Воронежские синоптики опубликовали доклад о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе 27 апреля.

По прогнозу Воронежского Гидрометцентра, в пятницу в Воронеж придет гроза с сильным порывистым метром до 15-20 м/с.

В региональном управлении МЧС рекомендуют закрепить слабо укрепленные конструкции на подворьях и во время грозы не приближаться к линиям электропередач и деревьям. В случае усиления ветра лучше не выходить на улицу.

«Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», — напоминают спасатели.