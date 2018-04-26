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27 апреля в Воронежскую область придут грозы и сильный ветер
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27 апреля в Воронежскую область придут грозы и сильный ветер 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежские синоптики опубликовали доклад о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в регионе 27 апреля.
По прогнозу Воронежского Гидрометцентра, в пятницу в Воронеж придет гроза с сильным порывистым метром до 15-20 м/с.
В региональном управлении МЧС рекомендуют закрепить слабо укрепленные конструкции на подворьях и во время грозы не приближаться к линиям электропередач и деревьям. В случае усиления ветра лучше не выходить на улицу.
«Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям», — напоминают спасатели.
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