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МЧС предупредило о надвигающейся на Воронежскую область непогоде
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МЧС предупредило о надвигающейся на Воронежскую область непогоде 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Ожидаются грозы и сильные дожди. Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили о непогоде, которая ожидается в ночь с 27 на 28 апреля. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы, местами усиление ветра до 15-20 м/с, уточнила пресс-служба управления МЧС по региону. Спасатели попросили жителей региона соблюдать меры безопасности при ухудшении погоды. В частности, во время ливня лучше оставаться дома или в укрытии. Если сильный дождь застал на улице, следует использовать средства индивидуальной защиты — зонт, плащ, сапоги. В случае намокания одежды и обуви следует незамедлительно снять их. Во время грозы не стоит подходить к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антеннам, а также стоять рядом с окном. Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае следует закрыть в доме окна, двери, дымоходы, вентиляционные отверстия, а также выключить бытовые приборы. А при сильном ветре жителям региона не стоит стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, а также искать укрытие возле стен домов, рекламных щитов и деревьев. При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Ранее спасатели предупредили о непогоде днём 27 апреля. Из-за надвигающейся непогоды в регионе даже объявили жёлтый уровень опасности. Какая погода ждёт жителей области на майских праздниках, читайте здесь. Дарья Крымова
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