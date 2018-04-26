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МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Воронежской области
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МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Воронежской области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Непогода ожидается днём 27 апреля. Спасатели со ссылкой на Воронежский гидрометцентр предупредили о непогоде, которая ожидается днём пятницы, 27 апреля. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и усиление ветра до 15-20 м/с, уточнила пресс-служба управления МЧС по региону. Спасатели напомнили, что планы на день необходимо строить, исходя из погодных условий. В частности, во время ливня лучше оставаться дома или в укрытии. А во время грозы не стоит подходить к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антеннам, а также стоять рядом с окном. Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае следует закрыть в доме окна, двери, дымоходы, вентиляционные отверстия, а также выключить бытовые приборы. При сильном ветре жителям региона не стоит стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам, а также искать укрытие воздле стен домов, рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий. При возникновении чрезвычайной ситуации стоит звонить по телефонам: «101» или «112», телефон доверия — 8 (473) 277 99 00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Дарья Крымова
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