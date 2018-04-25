Погода в столичном регионе вернулась в климатическую норму

В московском регионе потеплело. Сегодня утром в столице и области было уже около 8 тепла, днем ожидается до 15 градусов.

Циклон с Атлантики принес и пониженное давление, и дожди. Осадки начались еще ночью, местами могут пройти и грозы. Но такой характер погоды продержится буквально пару дней. Но благодаря этому воздух станет чище, осадки придадут импульс распускающейся на деревьях листве.

В выходные столбики термометров еще подрастут, и погода на первые майские выходные обещает быть довольно комфортной.