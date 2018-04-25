Погода в столичном регионе вернулась в климатическую норму 

В московском регионе потеплело. Сегодня утром в столице и области было уже около 8 тепла, днем ожидается до 15 градусов.
Циклон с Атлантики принес и пониженное давление, и дожди. Осадки начались еще ночью, местами могут пройти и грозы. Но такой характер погоды продержится буквально пару дней. Но благодаря этому воздух станет чище, осадки придадут импульс распускающейся на деревьях листве.
В выходные столбики термометров еще подрастут, и погода на первые майские выходные обещает быть довольно комфортной.
В течение дня синоптическая ситуация существенных изменений не претерпит, поскольку ожидается господство атлантического циклона. Сохранится облачная погода, время от времени будут идти дожди. Температура воздуха в столице сегодня повысится до +12…14 в середине дня, в Подмосковье до +10…15 градусов. Это соответствует климатической норме.
— Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».