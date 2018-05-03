Без осадков и до плюс 25 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

В четверг в Москве Подмосковье ожидается до 25 градусов тепла, переменная облачность без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Московии, после прохождения холодного атмосферного фронта, в послеполуденные часы прогреется до 23-25 градусов, в Подмосковье до 20-25 градусов», — говорится в сообщении.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 2-7 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 40%.

Синоптики отмечают, что у большинства жителей Московского региона погода не должна вызывать метеопатических реакций, так как температура приблизилась к более комфортным значениям. Лишь рост атмосферного давления, и его повышенный фон могут стать причиной недомогания у метеочувствительных людей с собственным неустойчивым артериальным давлением и страдающих нарушениями сердечного ритма.