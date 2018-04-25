Из-за снегопада уральцам разрешили покупать билеты без комиссии прямо в электричках 

В среду, 25 апреля, в пригородных поездах, курсирующих на территории Свердловской области, можно будет купить билет на месте. На один день Свердловская пригородная компания отменяет сбор (100 рублей), который по правилам взимается с пассажиров за оформление билетов непосредственно в поезде при посадке без проездного документа на станции, оборудованной кассами.
— К такой мере подтолкнули снегопады. В связи со сложными погодными условиями сохраняется вероятность затруднения движения городского общественного транспорта, из-за чего пассажиры могут не успеть своевременно добраться до вокзала и приобрести билет в кассе до отправления электрички, — уточнили в ведомстве.
Кроме того, оформить проездной документ можно также в мобильном приложении «Пригород».
По данным свердловского Гидрометцентра, днем 24 апреля в Екатеринбурге выпала половина месячной нормы осадков. 25 апреля снегопад продолжился. Из-а выпавшего снега в Екатеринбурге затруднено движение.