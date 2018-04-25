Главный синоптик пообещал петербуржцам теплое и сухое лето

Метеорологи пообещали петербуржцам теплое и сухое лето. По словам главного синоптика города Александра Колесова, температура воздуха в среднем будет держаться на уровне +20 градусов. Осадков обещают меньше, чем в прошлом году.

«В этом году осадков будет меньше и они будут носить кратковременный характер. Никаких затяжных дождей не будет. Лето 2018 года будет лучше, чем в прошлом году», — рассказал Колесов изданию «Петербургский дневник».

Колесов пояснил, что лето 2017 года было дождливым и облачным из-за циклона. В этом году прогноз более благоприятный.

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