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Главный синоптик пообещал петербуржцам теплое и сухое лето
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Главный синоптик пообещал петербуржцам теплое и сухое лето 

Собака 39 минут назад
Фото: Собака
Метеорологи пообещали петербуржцам теплое и сухое лето. По словам главного синоптика города Александра Колесова, температура воздуха в среднем будет держаться на уровне +20 градусов. Осадков обещают меньше, чем в прошлом году.
«В этом году осадков будет меньше и они будут носить кратковременный характер. Никаких затяжных дождей не будет. Лето 2018 года будет лучше, чем в прошлом году», — рассказал Колесов изданию «Петербургский дневник».
Колесов пояснил, что лето 2017 года было дождливым и облачным из-за циклона. В этом году прогноз более благоприятный.
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