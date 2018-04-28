Ещё
Волгоградцев ожидают дождь и гроза в субботу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Волгоградцев ожидают дождь и гроза в субботу 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Синоптики прогнозируют на большей части территории Волгоградской области кратковременные дожди и местами даже грозы 28 апреля, в субботу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, ветер ожидается юго-западный и южный с переходом на западный, северо-западный 6-11м/с, при грозах возможны порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью опустится до+8…+13°С, а днем потеплеет до +13… +18ºС, местами до +23ºС.
Воскресенье, 29 апреля, пройдет без осадков. Ветер ожидается северо-западный 6-11м/с. Ночью похолодает до +3…+8°С, местами температура воздуха составит до +11ºС. Днем потеплеет до +18… +23ºС.
АиФ Волгоград: последние новости
Волгоградцев ждет потепление до +28ºС в конце недели Волгоградцев предупреждают о дождях и похолодании до -3ºС На «Яндекс.Погоде» появилась карта пыльцы для волгоградских аллергиков
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост630
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО36
Майские пенсии доставят по особому графику146
Росгвардейцы ответят за смерть пауэрлифтера21
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:38
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО
Происшествия
00:25
Самбурская оправдалась за нападки на Летучую
Шоу-бизнес
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение