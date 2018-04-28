Волгоградцев ожидают дождь и гроза в субботу

Синоптики прогнозируют на большей части территории Волгоградской области кратковременные дожди и местами даже грозы 28 апреля, в субботу.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, ветер ожидается юго-западный и южный с переходом на западный, северо-западный 6-11м/с, при грозах возможны порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью опустится до+8…+13°С, а днем потеплеет до +13… +18ºС, местами до +23ºС.

Воскресенье, 29 апреля, пройдет без осадков. Ветер ожидается северо-западный 6-11м/с. Ночью похолодает до +3…+8°С, местами температура воздуха составит до +11ºС. Днем потеплеет до +18… +23ºС.