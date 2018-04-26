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В Волгоградской области ожидается потепление до +25ºС
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В Волгоградской области ожидается потепление до +25ºС 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Синоптики заявили, что в ближайшие дни в Волгоградской области потеплеет до +25ºС и выше.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, 26 апреля температура воздуха ночью составит +6… +11°С, местами до +2ºС. Днем потеплеет +20… +25ºС. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный 6-11м/с.
27 апреля тоже ожидаются кратковременные дожди и даже грозы. Температура воздуха ночью опустится до +7…+12°С. Днем она поднимется до +22… +27ºС. Ветер ожидается юго-западный 6-11м/с, местами порывы до 16м/с.
Добавим, что с 26 по 28 апреля в регионе ожидается первый-третий класс горимости леса.
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