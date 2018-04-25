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Волгоградцев ждет потепление до +28ºС в конце недели
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Волгоградцев ждет потепление до +28ºС в конце недели 

АиФ Волгоград 50 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградский ЦГМС прогнозирует потепление до +28ºС 27 апреля, в пятницу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», 25 апреля в регионе пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается южный и юго-западный 6-11м/с, днем возможны местами порывы до 16м/с. Температура воздуха ночью составит +2… +7°С, местами даже до -3ºС. Днем потеплеет до +12… +17ºС.
26 апреля снова возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер прогнозируется западный и юго-западный 6-11м/с, днем местами порывы до 13-18м/с. Ночью похолодает до +7…+12°С, а днем температура воздуха достигнет +19… +24ºС.
Отметим, что с 25 по 27 апреля в регионе ожидается второй-третий класс горимости леса.
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