Волгоградцев ждет потепление до +28ºС в конце недели

Волгоградский ЦГМС прогнозирует потепление до +28ºС 27 апреля, в пятницу.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», 25 апреля в регионе пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается южный и юго-западный 6-11м/с, днем возможны местами порывы до 16м/с. Температура воздуха ночью составит +2… +7°С, местами даже до -3ºС. Днем потеплеет до +12… +17ºС.

26 апреля снова возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер прогнозируется западный и юго-западный 6-11м/с, днем местами порывы до 13-18м/с. Ночью похолодает до +7…+12°С, а днем температура воздуха достигнет +19… +24ºС.

Отметим, что с 25 по 27 апреля в регионе ожидается второй-третий класс горимости леса.