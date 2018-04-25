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25 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода и кратковременные дожди
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25 апреля в столичном регионе ожидается облачная погода и кратковременные дожди 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
В среду, 25 апреля, в Москве и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, существует вероятность грозы.
Максимальная температура воздуха в городе составит плюс 11-13 градусов, по области столбик термометра будет колебаться в районе 8-13 градусов тепла. Несмотря на то, что температура идет на повышение, она остается ниже климатической нормы.
По прогнозу синоптиков, в столичном регионе сохранится влияние ложбины циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В середине дня атмосферное давление составит 741 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.
— Как сказал Гиппократ: «Природа-врач болезней». Не стоит зацикливаться на своих недугах. Ведь солнечные весенние дни благоприятно сказываются на психо-эмоциональном и общем состоянии, — отметили специалисты портала «Метеновости».
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