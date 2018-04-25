Берендеевку опять затопило 

Парк Берендеевка из-за обильных осадков и растаявшего снега в прошедшие выходные частично затопило. Как узнал KOSTROMA. TODAY, там опять образовалось озеро — деревья стоят в воде.
В соцсетях появилось фото, на котором деревья стоят в воде, а чуть выше в парке все ещё лежит снег.
Такое явление вызвало восхищение у костромичей.
«Как красиво! Достойно кисти художника», — комментируют костромичи.
Стоит отметить, что у Берендеевки — проблемы с отведением воды, весной ее топит регулярно, случались потопы и летом. Напомним, в этом году там продолжатся работы по благоустройству. Парк станет одни из главных мест отдыха в Костроме.