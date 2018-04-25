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Берендеевку опять затопило
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Берендеевку опять затопило 

Kostroma.Today 16 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Парк Берендеевка из-за обильных осадков и растаявшего снега в прошедшие выходные частично затопило. Как узнал KOSTROMA. TODAY, там опять образовалось озеро — деревья стоят в воде.
В соцсетях появилось фото, на котором деревья стоят в воде, а чуть выше в парке все ещё лежит снег.
Такое явление вызвало восхищение у костромичей.
«Как красиво! Достойно кисти художника», — комментируют костромичи.
Стоит отметить, что у Берендеевки — проблемы с отведением воды, весной ее топит регулярно, случались потопы и летом. Напомним, в этом году там продолжатся работы по благоустройству. Парк станет одни из главных мест отдыха в Костроме.
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