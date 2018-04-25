Берендеевку опять затопило

Парк Берендеевка из-за обильных осадков и растаявшего снега в прошедшие выходные частично затопило. Как узнал KOSTROMA. TODAY, там опять образовалось озеро — деревья стоят в воде.

В соцсетях появилось фото, на котором деревья стоят в воде, а чуть выше в парке все ещё лежит снег.

Такое явление вызвало восхищение у костромичей.

«Как красиво! Достойно кисти художника», — комментируют костромичи.