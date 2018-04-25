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В Омской области до конца рабочей недели будут идти дожди и мокрый снег
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В Омской области до конца рабочей недели будут идти дожди и мокрый снег 

АиФ-Омск 35 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Синоптики также прогнозируют резкие перепады температуры.
Так, сегодня, 25 апреля, по данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», температура воздуха днём будет держаться на уровне +9… +14 °C. Ветер западный 10-15 м/с. Будут идти дождь и мокрый снег. Атмосферное давление будет расти.
Завтра, 26 апреля, температура ночью -3…+2 °C, днём +7…+12 °C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/с, днём в отдельных районах порывы 15 м/с. Также синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь.
В пятницу, 27 апреля, температура ночью 0…-5 °C, днём +10…+15 °C. Ночью без осадков, днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный 3-8 м/с. Днём 5-10 м/с, местами порывы 13-18 м/с.
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