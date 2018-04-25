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В Новосибирске появились первые осы и шмели
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В Новосибирске появились первые осы и шмели 

ngs.ru 38 минут назад
Фото: ngs.ru
В Новосибирской области проснулись первые летние насекомые — первых ос горожане увидели в Академгородке в Советском районе Новосибирска.
Фотографию осы, собирающей нектар, в редакцию НГС прислал орнитолог Алексей Яновский сегодня утром.
«Удивился красочности грядок с первоцветами. На одном из фото видна оса, собирающая нектар. Несмотря на прохладную погоду — плюс 12 [градусов] — то тут, то там пролетали шмели», — сообщил корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.
По словам энтомолога Юрия Данилова, осы и шмели проснулись в Новосибирской области с первым теплом.
«Сейчас насекомые не агрессивны. Они питаются после зимовки. Гнёзд пока нет, пока летают только самки. Если их не брать в руки, то они не нападут. Сейчас ещё не так тепло, поэтому насекомые пока сонные. С повышением температуры они будут становиться активнее», — рассказал корреспонденту НГС энтомолог.
Одним из первых в Новосибирске зацвёл крокус — первые цветы появились на месте растаявшего снега.
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