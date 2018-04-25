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Пожары наступают на Саратовскую область
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Пожары наступают на Саратовскую область 

Новости Саратова 47 минут назад
Фото: Новости Саратова
Горящие поля постепенно окружают Саратов, а также подступают к остальным населенным пунктам региона.
Пожароопасной обстановке способствуют сухая погода и ветер. Отсутствие дождей делает сухостой легковоспламеняемым. Достаточно окурка от сигареты, который кто-то-случайно обронил в кусты, и вот уже полыхает степь. Однако некоторые жители региона намеренно поджигают поля, нанося экологии непоправимый урон и создавая угрозу для населения.
«Вот реально, самому уже смешно, но кто-то их (поля — Ред.) точно поджигает. И сегодня опять в Трещихе горят поля уже под линией электропередачи. А в это время напротив «Крекинга» горел газопровод в сушняке», — пишут в социальных сетях обеспокоенные очевидцы таких пожаров.
Фото: соцсети
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