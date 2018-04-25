Пожары наступают на Саратовскую область

Горящие поля постепенно окружают Саратов , а также подступают к остальным населенным пунктам региона.

Пожароопасной обстановке способствуют сухая погода и ветер. Отсутствие дождей делает сухостой легковоспламеняемым. Достаточно окурка от сигареты, который кто-то-случайно обронил в кусты, и вот уже полыхает степь. Однако некоторые жители региона намеренно поджигают поля, нанося экологии непоправимый урон и создавая угрозу для населения.

«Вот реально, самому уже смешно, но кто-то их (поля — Ред.) точно поджигает. И сегодня опять в Трещихе горят поля уже под линией электропередачи. А в это время напротив «Крекинга» горел газопровод в сушняке», — пишут в социальных сетях обеспокоенные очевидцы таких пожаров.

Фото: соцсети