Прогноз погоды. Потепление придёт с дождями

В среду, 25 апреля, с утра ещё сохранится морозная погода: на термометрах 0… -1 °C, ясно, но солнце постарается быстро прогреть остывший воздух. К обеду столбики термометров поднимутся до +7... +10 °C, но сильный южный ветер нагонит облаков, и во второй половине дня уже будет пасмурно. Вечером +6… +8 °C, ветер около 5 м/с — и ожидается сильный дождь, который будет идти всю ночь. Атмосферное давление 743–745 мм рт. ст.

Сегодня международный День дочери — тёплый, наполненный нежностью семейный праздник. Дочка — это подарок маме, но особое чувство испытывает папа дочки, ведь девочка способна растопить самое суровое мужское сердце. Поздравьте своих маленьких принцесс и отметьте этот чудесный праздник в кругу семьи.

В четверг, 26 апреля, с утра установится пасмурная и достаточно тёплая погода: +7… +9 °C, ветер южный/юго-западный, 3–4 м/с. Мелкая изморось днём перерастёт в дождь, локально пройдут ливни, потеплеет до +12… +14 °C. Атмосферное давление опустится ещё ниже — до 738–740 мм рт. ст., гипотоники будут засыпать на ходу. К вечеру осадки ослабнут, ветер также временно успокоится, на улице будет около +8 °C.

В пятницу, 27 апреля, уверенный и тёплый западный ветер разгонит облака, и утро будет преимущественно ясное, сообщает Погода. НН.ру: на термометрах +6… +8 °C. Днём на небе ожидается переменная облачность, потеплеет до +14 °C. Вечер синоптики обещают довольно тихий и облачный, на термометрах +8… +10 °C, а вот ближе к ночи возможен небольшой дождь.