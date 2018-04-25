25 апреля пензенцам обещают небольшой дождь и 13 градусов тепла

По данным ежедневного оперативного прогноза, опубликованного на официальном сайте ГУ МЧС России по Пензенской области , в среду, 25 апреля, в регионе, облачная с прояснениями погода, днем местами небольшой дождь. Прогнозируется юго-западный ветер, его скорость может достигать 5-10 метров в секунду. Ночью столбики термометров опускались до -4ºС, днем воздух прогреется до +8+13ºС.

«Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и ограничение в движении транспорта из-за дождя, а также нарушения водителями и пешеходами правил дорожного движения. Опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются», — сообщает пресс-служба управления.