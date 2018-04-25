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Шнуров дал концерт в снегах Сибири: фоторепортаж
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Шнуров дал концерт в снегах Сибири: фоторепортаж
Ридус
1 час назад
Комментарии
Сергей Шнуров
и группировка «Ленинград» выступили в Шерегеше — это посёлок в Таштагольском районе
Кемеровской области
, что у подножия горы Зелёная.
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