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Шнуров дал концерт в снегах Сибири: фоторепортаж
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Шнуров дал концерт в снегах Сибири: фоторепортаж 

Ридус 1 час назад
Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» выступили в Шерегеше — это посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области, что у подножия горы Зелёная.
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