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«Половина города сидит без света»: в Березовском из-за падения дерева в домах пропало электричество
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«Половина города сидит без света»: в Березовском из-за падения дерева в домах пропало электричество 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня вечером, в 20:30, в Березовском пропало электричество. По словам местных жителей, последствия очень масштабны.
— Половина города сидит без света, — рассказал E1.RU читатель Алексей. — А в диспетчерской «Электросетей», как обычно в таких ситуациях, не берут трубку. Дозвонился до ЕДДС — сказали, что из-за снегопада дерево упало на линию, в итоге — у половины города нет света, в соседних поселках тоже.
В ЕДДС сообщили, что ремонтом уже занимаются, электричество планируют вернуть после полуночи.
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