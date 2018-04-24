«Половина города сидит без света»: в Березовском из-за падения дерева в домах пропало электричество

Сегодня вечером, в 20:30, в Березовском пропало электричество. По словам местных жителей, последствия очень масштабны.

— Половина города сидит без света, — рассказал E1.RU читатель Алексей. — А в диспетчерской «Электросетей», как обычно в таких ситуациях, не берут трубку. Дозвонился до ЕДДС — сказали, что из-за снегопада дерево упало на линию, в итоге — у половины города нет света, в соседних поселках тоже.

В ЕДДС сообщили, что ремонтом уже занимаются, электричество планируют вернуть после полуночи.