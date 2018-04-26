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Метеорологи рассказали о погоде на майских праздниках в Воронежской области
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Метеорологи рассказали о погоде на майских праздниках в Воронежской области 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Температура понемногу возвращается к климатической норме. Погода на майских праздниках порадует жителей Воронежской области. Наконец-то установится солнечная, тёплая и сухая погода, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков в среду, 25 апреля. По прогнозам синоптиков, уже с четверга, 26 апреля, в Воронежской области погода изменится — западный циклон принесёт в регион тепло и дожди — днём воздух прогреется до +19, периодически будет выглядывать солнце. Однако погоду может испортить порывистый ветер, о котором предупреждало МЧС. В пятницу, 27 апреля, ожидаются грозы и небольшой дождь и +18 градусов. — Но уже в субботу погоду в Воронежской области определит антициклон, благодаря которому в регионе на все майские праздники установится ясная, сухая и тёплая погода — днём воздух будет прогреваться до +25 градусов. В некоторые годы 1 мая в Воронежской области уже открывали купальный сезон, но сейчас это явно рано делать: погода сдвинулась на 10 дней и только приходит к климатическим нормам, — рассказал Александр Сушков. Поэтому в майские праздники жители Воронежской области могут смело выбираться на природу — правда, шашлыки жарить будет нельзя. Екатерина Трещикова
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