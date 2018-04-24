Пик половодья в Нижнем Новгороде наступит в ближайшие 3 дня

— Половодье начинает закладываться еще летом. Специалисты, наблюдая за осадками, рассчитывают, каким будет увлажнение почвы. Зимой измеряются запасы воды в снеге (зависит от высоты и плотности снежного покрова), глубина промерзания, — объяснила начальник Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмила Филина.

Таким образом составляется прогноз. Но и это еще не все. Например, на юге области половодье уже на спаде. А на севере активно развивается. В левобережных районах Волги еще лежит снег, плюс недавно прошел снегопад, плюс синоптики в ближайшие дни обещают дожди. Все это, конечно повысит уровень воды.

Реки уже освободились ото льда, теперь очередь за водохранилищами. В третьей декаде апреля начнется ледовый дрейф с озерной части Горьковского водохранилища. Не пропустите это зрелище!

На сегодняшний день пики половодья прошли в средней части Оки, в районе Горбатова — это замыкающий створ — пройдут 28–29 апреля. В Нижнем Новгороде пик половодья ожидается через 3–4 дня. Хотя и здесь дождливые дни могут растянуть его до первых чисел мая.

Очень важно, как проходят пики на Оке и Волге. Бывают годы, когда они совпадают, и может быть достигнута опасная для Нижнего Новгорода отметка — 72 м. При ней начинается подтопление практически всего города, особенно его нижней части. За все время наблюдений — а они ведутся с 1886 года — самый высокий уровень был зафиксировали в 1926 году: примерно 76 м. А когда начали регулировать работу каскада водохранилищ, уровня 72,25 м с 1994 года не достигали ни разу.

— В начале марта прогнозы были неутешительными. Ожидались высокие сбросы с Нижегородского гидроузла, затопление Балахны, Городца и большие отметки у Нижнего Новгорода в случае — это если совпадут пики паводков Оки и Волги, — рассказала заместитель руководителя Верхне-Волжского БВУ Любовь Махова. — На сегодняшний день расчетные данные сняли это напряжение. Пики паводков сместились.

По прогнозам, уровень воды в Нижнем Новгороде достигнет 68,5–70,5 м. Это в пределах средних многолетних значений. Пока половодье в области развивается по умеренному сценарию.

Если очень примитивно, то к весне уровень водохранилища понижают, образуя свободную емкость для талых вод. Она накапливается, а ГЭС работает в обычном режиме. Как только емкость наполнилась, все полые воды сбрасываются вниз по тречению.

— На сегодняшний день свободная емкость Рыбинского водохранилища — 4,72 куб. км. Для сравнения, в прошлом году она была 1,5 куб. км. Это внушает дополнительный оптимизм, что пик половодья будет принят отчасти Рыбинским водохранилищем, снизив нагрузку на Горьковское, — ободрил инженер-гидролог Нижегородской ГЭМ Дмитрий Краличев.

Сейчас Нижегородская ГЭС выполняет задание территориального Агентства водных ресурсов — к маю наполнить Горьковское водохранилище до подпорного уровня 84м — это его навигационная отметка. 25 апреля открывается навигация.