В четырех регионах России завершился отопительный сезон

— Второй отопительный период подряд мы наблюдаем снижение сбоев в жилищно-коммунальной инфраструктуре, — рассказал Андрей Чибис. Проблемы были в основном техногенного свойства, например, из-за прорыва сетей или перебоев в работе оборудования. Кроме того, 10 процентов аварий происходят в связи с погодными условиями, ураганами, подтоплениями, аномально низкими температурами. Не обходится и без «человеческого фактора». Нередко во время отопительного сезона фиксируются ситуации самостоятельного подключения к сетям и другие нарушения, которые приводят к серьезным сбоям в работе коммунальных систем.

Напомним, отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов С и выше. Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с энергоснабжающей организацией.

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