В четырех регионах России завершился отопительный сезон 

В Ростовской области, Севастополе, Республике Северная Осетия-Алания и Чеченской Республике завершился отопительный сезон. Об этом на рабочем совещании, посвященном завершению отопительного сезона в стране, сообщил главный жилищный инспектор Андрей Чибис. По сравнению с прошлым осенне-зимним сезоном количество различных технологических аварий в этот раз было меньше.
— Второй отопительный период подряд мы наблюдаем снижение сбоев в жилищно-коммунальной инфраструктуре, — рассказал Андрей Чибис. Проблемы были в основном техногенного свойства, например, из-за прорыва сетей или перебоев в работе оборудования. Кроме того, 10 процентов аварий происходят в связи с погодными условиями, ураганами, подтоплениями, аномально низкими температурами. Не обходится и без «человеческого фактора». Нередко во время отопительного сезона фиксируются ситуации самостоятельного подключения к сетям и другие нарушения, которые приводят к серьезным сбоям в работе коммунальных систем.
Напомним, отопительный сезон заканчивается, если в течение пяти суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов С и выше. Включение и отключение систем теплопотребления осуществляются по графику, согласованному с энергоснабжающей организацией.
Кстати
Новые стандарты сервиса управляющих компаний, утвержденные правительством в апреле, позволят еще больше снизить количество аварий на сетях. Разработанные Минстроем стандарты совершенствуют порядок работы аварийно-диспетчерской службы: определены конкретные сроки реагирования на поступившую заявку и устранения проблемы. А сотрудники аварийно-диспетчерской службы обязаны будут выходить на работу с удостоверениями, одноразовыми бахилами, а их одежда должна иметь нашивку с указанием их ФИО.