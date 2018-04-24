В Екатеринбурге за день выпала половина месячной нормы осадков в виде снега

ЕКАТЕРИНБУРГ , 24 апреля. / ТАСС /. Половина месячной нормы осадков во вторник днем, 24 апреля, выпала в Екатеринбурге в виде снега, сообщили ТАСС в свердловском Гидрометцентре.

"Выпало 11,8 мм осадков, что составляет половину месячной нормы. Данный показатель далек от опасных явлений. Для мокрого снега опасным считается показатель в 50 мм", — сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы областного Управления ГИБДД, на региональных трассах сейчас работает 101 единица дорожной техники, на федеральных — 33 единицы. " Госавтоинспекция обращается с просьбой к водителям транспортных средств, кто уже сменил шины автомобиля на летние, максимально исключить передвижение, в особенности на загородных участках. Также направлено предупреждение на автовокзалы о необходимости при принятии Госавтоинспекцией решения незамедлительно прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта в темное время суток, для исключения чрезвычайных ситуаций", — сказано в сообщении.

Жители Екатеринбурга в течение дня заполняют социальные сети фотографиями и видео внезапного снегопада. Под хэштегами #снегоапокалипсис и #сновазима многие сообщают, что поторопились «переобуть машину», другие — поздравляют горожан с внезапным Новым годом, лепят снеговики и вспоминают стихи классиков. Из-за метели люди советуют друг другу ходить пешком, так как на транспорте проехать трудно.

По данным центра «Фобос», снегопад в Екатеринбурге может быть и ночью, с утра 25 апреля возможны налипания мокрого снега на провода. Днем ожидается потепление до плюс 7 градусов и осадки в виде дождя при порывах ветра 8-13 м/ с.