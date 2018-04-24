Ждун, интеллектуал и парень с Уралмаша: смотрим на снеговиков, которых успели слепить екатеринбуржцы

Пока кто-то стоял в пробке из-за обрушившегося снегопада, другие успевали радоваться снегу и лепить снеговиков. В редакцию Е1.RU пришло несколько фотографий со снежными героями. Есть и совсем крохотные, и великаны под два метра.

Одному снеговику дали имя «Апрель», на другого одели очки, а кто-то пошёл дальше и вместо традиционного снеговика слепил Ждуна, который ждёт весну.

Мы сделали для вас фотоподборку, когда ещё увидишь столько снеговиков в конце апреля.