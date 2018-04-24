Ещё
Ждун, интеллектуал и парень с Уралмаша: смотрим на снеговиков, которых успели слепить екатеринбуржцы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ждун, интеллектуал и парень с Уралмаша: смотрим на снеговиков, которых успели слепить екатеринбуржцы 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Пока кто-то стоял в пробке из-за обрушившегося снегопада, другие успевали радоваться снегу и лепить снеговиков. В редакцию Е1.RU пришло несколько фотографий со снежными героями. Есть и совсем крохотные, и великаны под два метра.
Одному снеговику дали имя «Апрель», на другого одели очки, а кто-то пошёл дальше и вместо традиционного снеговика слепил Ждуна, который ждёт весну.
Мы сделали для вас фотоподборку, когда ещё увидишь столько снеговиков в конце апреля.
Снеговики снеговиками, но вы будьте внимательны на дорогах. Сегодня днём аварии были практически на каждом метре, а инспекторы ГИБДД и спасатели выступили с обращением к водителям.
e1.ru: последние новости
В Екатеринбурге на этой неделе будет дождливо и снежно В Екатеринбурге домам, которые попали в зону испытаний, позже срока вернут горячую воду и отопление В Екатеринбурге синоптики обещают снег с дождем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня46
«Газпром» готов «добить Украину»238
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ470
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии95
Раскрыто происхождение доходов самого богатого чиновника42
Видео
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Европа
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение