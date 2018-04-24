Мокрый снег и холодный ветер: в Тюмени испортится погода

Синоптики прогнозируют в Тюмени ухудшение погоды в среду, 25 апреля. В этот день в городе ожидаются осадки, а также будет дуть сильный ветер.

С утра тюменцам стоит ждать со снегом, который будет идти несколько часов. К вечеру в областной столице станет облачно с прояснениями, позже ненадолго выглянет солнце. В городе с плюс восьми градусов похолодает до плюс 2-3 градусов.

-Ожидаются гололедные явления. Ожидается северный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду, — пояснили синоптики.

А уже в четверг, 26 апреля, погода смилуется над тюменцами — в городе станет теплее. Днем будет уже плюс 9 градусов, осадков не обещают.