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Мокрый снег и холодный ветер: в Тюмени испортится погода
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Мокрый снег и холодный ветер: в Тюмени испортится погода 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Синоптики прогнозируют в Тюмени ухудшение погоды в среду, 25 апреля. В этот день в городе ожидаются осадки, а также будет дуть сильный ветер.
С утра тюменцам стоит ждать со снегом, который будет идти несколько часов. К вечеру в областной столице станет облачно с прояснениями, позже ненадолго выглянет солнце. В городе с плюс восьми градусов похолодает до плюс 2-3 градусов.
-Ожидаются гололедные явления. Ожидается северный ветер, который будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. В отдельных районах порывы могут достигать 15 метров в секунду, — пояснили синоптики.
А уже в четверг, 26 апреля, погода смилуется над тюменцами — в городе станет теплее. Днем будет уже плюс 9 градусов, осадков не обещают.
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