А снег не знал и падал: в Уфу на один день вернулась зима

Последняя неделя перед майскими праздниками всерьез озадачила уфимцев. Горожане уже начали вовсю готовиться к садовому сезону и инспектировать дачные участки, как на Уфу обрушился нежданный снегопад. Начавшийся сегодня ранним утром снег не думал прекращаться до самого вечера. Причем синоптики обещают такую же, совсем не весеннюю, погоду и завтра. Этот снежный туман похож на обман: и не верится, что на дворе конец апреля.

Автолюбители в массе своей уже успели «переобуться», однако теперь с тревогой ожидают минусовой температуры.

Однако не всех снежная пелена вводит в уныние: некоторых уфимцев припорошенный город привел в восторг.

Похоже, кто-то сделал очень мудро, что не убрал головной убор в долгий летний ящик.

За считаные минуты от грязного и пыльного весеннего города ничего не осталось: Уфа снова невинна, словно юная дева.

Уфимцы наблюдали за природной аномалией, разъезжая по городу по неотложным делам.