Появилась карта пыльцы для аллергиков Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде сезон аллергии уже начинается — в воздухе иногда наблюдается пыльца берёзы.

Украины, От года к году растения не зацветают строго по календарю, поэтому универсальные таблицы цветения не всегда помогут аллергику. «Яндекс. Погода» показывает прогноз концентрации каждого аллергена на семь суток вперёд. Для этого используются данные компании Aerostate, которая учитывает при расчёте дисперсионные модели атмосферы, зависимость фаз цветения от температуры, а также влияние ветра и осадков, полученные из API «Яндекс. Погоды». Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения. Карта охватывает почти всю европейскую часть России Молдову , а также некоторые регионы Беларуси Казахстана и других соседних государств.

На карте также доступен долгосрочный прогноз, построенный с использованием статистических данных за последние семь лет, рассказали в пресс-службе компании «Яндекс» . Изучив этот прогноз, человек может заранее начать принимать лекарство от аллергии, чтобы подготовиться к сезону.

Учёт актуального прогноза погоды позволяет сервису сообщать и о той пыльце, которую приносит ветер из других регионов. Например, присутствие пыльцы ольхи и орешника в Нижнем Новгороде может быть отмечено, даже когда эти растения не цветут рядом. Прогноз максимально детализирован и рассчитывается с точностью до районов города.

При желании можно через интернет проконсультироваться с врачом-аллергологом.

Карта пыльцы вместе с картами температуры, осадков, давления и ветров доступны в веб-версии сервиса для компьютеров и мобильных устройств.

В ближайшие дни сохранится прохладная погода и дожди. Настоящее тепло придет в Нижний Новгород не раньше начала мая. А вот лето ожидается близким к норме.