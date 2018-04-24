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Экспедиция московских школьников достигла Северного полюса
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Экспедиция московских школьников достигла Северного полюса 

Агентство «Москва» 1 час назад
Экспедиция московских школьников достигла Северного полюса и 25 апреля вернется в столицу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГБУ «Лаборатория путешествий».
«Участники экспедиции встали на ночевку в точке Северного полюса 24 апреля 2018 г. в 1:00 ночи. Погода была солнечная, температура — минус 30 градусов. Состояние участников отличное», — приводит пресс-служба информацию от участников экспедиции, переданную с Северного полюса при помощи спутникового телефона.
Как уточнили в пресс-службе, за участниками экспедиции вылетел самолет и 25 апреля они будут дома.
В рамках 10-й Большой арктической экспедиции московские школьники отправились на Северный полюс с ледовой базы «Барнео». Семь школьников и двое взрослых руководителей экспедиции прошли 100 км. Вторая группа школьников проводила исследовательские работы на станции «Барнео», а также взяла специальные образцы льда с разной глубины — 0,5 м, 1 м, 1,5 м. После возвращения в Москву образцы будут дополнительно исследованы.
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