Экспедиция московских школьников достигла Северного полюса

Экспедиция московских школьников достигла Северного полюса и 25 апреля вернется в столицу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе ГБУ «Лаборатория путешествий».

«Участники экспедиции встали на ночевку в точке Северного полюса 24 апреля 2018 г. в 1:00 ночи. Погода была солнечная, температура — минус 30 градусов. Состояние участников отличное», — приводит пресс-служба информацию от участников экспедиции, переданную с Северного полюса при помощи спутникового телефона.

Как уточнили в пресс-службе, за участниками экспедиции вылетел самолет и 25 апреля они будут дома.