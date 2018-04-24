В Кирове очищать снег с крыш помогают альпинисты

Аномальный снегопад, случившийся в конце апреля в Кирове, заставил коммунальные службы обратиться к альпинистам за помощью в очистке крыш от снега. Об этом в эфире Радио « Комсомольская правда » заявил глава администрации города Илья Шульгин.

«Снег завалил не только дороги, но и дворы, и крыши домов. В первую очередь мы хотим избавиться от сосулек и снега на крыше. Как и в марте, коммунальные службы обращаются к альпинистам с просьбой о помощи в очистке», — отметил Шульгин.

Он сообщил, что городская администрация дала поручения территориальным органам работать в течение 24 часов.

«Кроме того, сообщить о проблеме можно в городском чате, где данными обмениваются и граждане, и коммунальщики», — сказал чиновник.