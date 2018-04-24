Ещё
В Кирове очищать снег с крыш помогают альпинисты
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кирове очищать снег с крыш помогают альпинисты 

Парламентская газета 1 час назад
Аномальный снегопад, случившийся в конце апреля в Кирове, заставил коммунальные службы обратиться к альпинистам за помощью в очистке крыш от снега. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил глава администрации города Илья Шульгин.
«Снег завалил не только дороги, но и дворы, и крыши домов. В первую очередь мы хотим избавиться от сосулек и снега на крыше. Как и в марте, коммунальные службы обращаются к альпинистам с просьбой о помощи в очистке», — отметил Шульгин.
Он сообщил, что городская администрация дала поручения территориальным органам работать в течение 24 часов.
«Кроме того, сообщить о проблеме можно в городском чате, где данными обмениваются и граждане, и коммунальщики», — сказал чиновник.
Парламентская газета: последние новости
Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на майские праздники В сочинских горах ночью выпало более 15 см снега Косачев: решение вопроса по взносам РФ в Совет Европы лежит внутри ПАСЕ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ271
Совет Европы пригрозил наказать Россию231
«Бесконечно Азербайджан ждать не будет»80
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву67
Минобороны показало «Зверей с Востока»28
Видео
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение