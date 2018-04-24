Иркутск накрыла аномальная жара

Иркутск пришла аномальная жара, сообщает «МИР 24». Столбики термометров поднялись до +28-ми градусов. Таких апрельских показаний не было 98 лет. Температура расположила местных жителей не только к прогулкам, но даже к купанию в реке.

Многие горожане решили провести этот день на берегу Ангары. Самые смелые устроили заплыв. Те, кто не рискнул войти в воду — загорают рядом. Но нежиться под палящими лучами солнца отдыхающие будут недолго. Уже к вечеру синоптики пообещали дождь и сильный ветер. Местами его порывы будут достигать 16-ти метров в секунду.

Вместе с жарой в Иркутской области начались и пожары. На территории Прибайкальского национального парка обнаружен первый очаг возгорания. Его уже удалось потушить, сообщила пресс-служба областного правительства.

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