Пик паводка ожидается в ближайшие дни в Нижегородской области

Об этом сообщил директор филиала «РусГидро» — «Нижегородская ГЭС» Александр Гойзенбанд на пресс-конференции.

На минувшей неделе боковой приток в Горьковское водохранилище вырос в 2,5 раза — с 1900 кубометров в секунду 16 апреля до 4700 кубометров в секунду 24 апреля. По словам начальника Гидрометцентра Людмилы Филиной, сейчас Волга и Ока проходят период максимальных расходов воды. Пик половодья может затянуться из-за дождей, которые ожидаются в последнюю неделю апреля. Спад бокового притока ожидается в начале мая, когда установится теплая погода и прекратятся дожди.

Суммарный приток к створу Нижегородской ГЭС 24 апреля составляет 5500 кубометров воды в секунду (из них 4700 — боковой приток, 800 — вода, поступающая с Рыбинской ГЭС). Нижний бьеф ГЭС пропускает 3800 кубометров воды в секунду, почти треть притока задерживается в водохранилище. Станция пропускает воду гидроагрегаты, водосбросная плотина закрыта.

Прогноз по большим расходам через Нижегородский гидроузел, который ожидался накануне половодья, в пределах семи и даже девяти тысяч кубометров в секунду не подтвердился, рассказала заместитель руководителя Верхне-Волжского Бассейнового Водного управления Любовь Махова. По ее словам, высоких отметок в Балахне и Нижнем Новгороде не ожидается.

Уровень Горьковского водохранилища по состояинию на 24 апреля находится на отметке 83,63 м (нормальный подпорный уровень — 84 м), уровень нижнего бьефа— 70,4 м. До 30 апреля Нижегородская ГЭС будет работать в режиме поддержания отметки верхнего бьефа 83,6 — 84 м.