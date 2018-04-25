Жителей Кирова предупредили о приходе мощного снежного циклона

Синоптики предупредили жителей Кирова о приходе нового мощного снежного циклона в ближайшее время, сообщает «Инфореактор».

Как стало известно, непрерывный снегопад в Кирове связан с наступление атлантического циклона. Синоптики отмечают, что в среду, 25 апреля, в Кирове пройдут лишь небольшие осадки, однако уже в четверг в городе начнутся обильный дождь, сопровождающийся снегом.

Эксперты отмечают, что подобные явления вполне типичны для последних дней апреля. Отмечается, что за последние 10 лет лишь в 2010-м году не наблюдалось серьезных осадков.