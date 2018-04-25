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Жителей Кирова предупредили о приходе мощного снежного циклона
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Жителей Кирова предупредили о приходе мощного снежного циклона 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Свойкировский.рф
Синоптики предупредили жителей Кирова о приходе нового мощного снежного циклона в ближайшее время, сообщает «Инфореактор».
Как стало известно, непрерывный снегопад в Кирове связан с наступление атлантического циклона. Синоптики отмечают, что в среду, 25 апреля, в Кирове пройдут лишь небольшие осадки, однако уже в четверг в городе начнутся обильный дождь, сопровождающийся снегом.
Эксперты отмечают, что подобные явления вполне типичны для последних дней апреля. Отмечается, что за последние 10 лет лишь в 2010-м году не наблюдалось серьезных осадков.
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