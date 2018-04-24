«Лето будет хорошим!» До майских праздников тепло в Нижний Новгород не придет

Последняя декада апреля будет холодной. Температура будет ниже нормы на 3 градуса, рассказала начальник Гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмила Филина.

Надвигающиеся на Нижегородскую область циклоны принесут осадки. Дождь начнется уже завтра вечером. Пасмурная и дождливая погода сохранится до конца месяца. Тепло придет, вероятнее всего, к майским праздникам.

— А лето — все-таки мы ожидаем, что оно будет хорошее! Ориентируемся на хорошее лето, — обнадежила Людмила Владимировна.

По прогнозам Гидрометцентра России , температура и уровень осадков во все летние месяцы будут в пределах средних многолетних значений. Дефицит дождей может наступить только в сентябре.

Правда, Людмила Филина заметила, что это фоновые прогнозы — они еще будут корректироваться ежемесячными и ежедневными. Долгосрочные прогнозы сбываются с вероятностью 70–80%, а краткосрочные (до 7 дней) — 96–98%. Так что холод и дожди, можно сказать гарантированы, а вот хорошее лето — время покажет.