25 апреля в Рязанской области потеплеет до +15С,

В среду, 25 апреля, в Рязанской области ожидается дождливая погода, воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на Рязанский ЦГМС.

По данным Росгидромета, завтра в регионе прогнозируется переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер юго-западного, южного направлений, скорость 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.

Температура воздуха:

по области: ночью -1.. +4°С, днем +10.. +15°С;

Атмосферное давление: 742-746 мм. рт. ст.

Влажность воздуха: 62-91%.

Паводковая обстановка: за минувшие сутки уровень воды в реке Оке возле Рязани понизился на 13 см и составил +453 см выше нулевой отметки гидрологического поста. По состоянию на 12:00 24 апреля в Рязанской области остаются подтопленным 7 низководных мостов.

Фото: pixabay.com