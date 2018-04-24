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25 апреля в Рязанской области потеплеет до +15С,
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25 апреля в Рязанской области потеплеет до +15С, 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
В среду, 25 апреля, в Рязанской области ожидается дождливая погода, воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщает издание «Новости Рязани» со ссылкой на Рязанский ЦГМС.
По данным Росгидромета, завтра в регионе прогнозируется переменная облачность. Ночь пройдет без осадков, днем ожидается небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер юго-западного, южного направлений, скорость 5-10 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с.
Температура воздуха:
по области: ночью -1.. +4°С, днем +10.. +15°С;
в Рязани: ночью +1.. +3°С, днем +11.. +13°С.
Атмосферное давление: 742-746 мм. рт. ст.
Влажность воздуха: 62-91%.
Паводковая обстановка: за минувшие сутки уровень воды в реке Оке возле Рязани понизился на 13 см и составил +453 см выше нулевой отметки гидрологического поста. По состоянию на 12:00 24 апреля в Рязанской области остаются подтопленным 7 низководных мостов.
Фото: pixabay.com
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