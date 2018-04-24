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Какая погода будет в Ставрополе на майские праздники?
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Какая погода будет в Ставрополе на майские праздники? 

АиФ Ставрополье 50 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Пойдёт ли дождь?
Майские праздники в 2018 году пройдут с 29 апреля по 2 мая. Синоптики рассказали, какая погода ждёт ставропольцев.
По предварительным данным Гисметео, на выходных в городе будет солнечно и без осадков. Воздух прогреется до +19˚… +21˚ днём и будет держаться на +8˚ ночью. Настроение может подпортить только сильный ветер 14-18 м/с.
При такой погоде нежелательно разводить костры: слишком легко не уследить за огнём и устроить лесной пожар. Но если соблюдать меры безопасности и готовить шашлыки на мангале, а не на траве, выходные пройдут без происшествий.
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