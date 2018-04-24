Холод позволяет худеть гораздо быстрее, чем жара 

Холод, а вовсе не жара могут помочь похудеть, чего бы ни утверждали поклонники сауны и «горячей» йоги. Исследование показало, что озноб сжигает жир гораздо быстрее, чем повышенная температура. Спросите любого поклонника сауны или «горячей» йоги, и он обязательно скажет, что повышенная температура воздуха помогает потеть, а значит, избавляться от лишнего веса. Именно поэтому количество учеников на сеансах «горячей» йоги, где все асаны необходимо выполнять при температуре не ниже +40С, постоянно увеличивается. Однако если вы замените эти занятия заплывом в прохладной воде, то добьетесь гораздо большего эффекта в деле борьбы с лишним весом. Именно к такому выводу пришли ученые из Университета Токио в Японии. Исследователи доказали, что подверженность холодным температурам в течение длительного периода времени улучшает способность организма регулировать уровень сахара в крови и увеличивает скорость метаболизма, то есть сжигания калорий. Данный эффект является результатом стресса от воздействия холодной температуры на тело. Наш организм вынужден адаптироваться к этому стрессу и сжигать не очень полезный жир для того, чтобы получать энергию для обогрева. Теперь авторы исследования ищут способы ручного включения этого процесса адаптации без экстремально холодных температур, которые не очень комфортны для десятков и сотен миллионов людей в разных странах мира, страдающих от лишнего веса и ожирения. Естественно, что для них гораздо приятней заниматься и пытаться худеть при высокой температуре, чем устраивать заплывы в проруби. Но если исследователи смогут отыскать способ активизации этого режима обогрева тела даже при нормальной температуре, то это будет хорошей новостью чуть ли не для половины человечества. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)