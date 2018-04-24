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Китаец выпал из аттракциона и умер
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Китаец выпал из аттракциона и умер 

Газета.Ru 1 час назад
Молодой человек из китайской провинции Хенань разбился насмерть после того как выпал из аттракциона из‐за поломки. Очевидцы сообщили о том, что ремень безопасности мужчины внезапно раскрылся, сообщает телеканал «360».
Находившиеся поблизости люди обратили внимание на человека, который повис на конструкции аттракциона со вращающимися на 360 градусов сидениями. В своем пиковом положении они поднимаются над землей на 20 метров.
Не сумев удержаться, мужчина упал на бетонную поверхность. На место были вызваны медики, однако, по дороге в больницу пострадавший скончался.
Согласно организации, которая занимается вопросами безопасности в городе, инцидент произошел из-за поломки устройства. По данному делу было возбуждено расследование.
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