Последствия шторма можно компенсировать 

Прошедший 21 апреля шторм нанес горожанам немалый ущерб. Как получить компенсацию, если вы пострадали от непогоды, «Вечерке» рассказал адвокат Жан Семенов.
Процесс получения компенсации может длиться от 6 месяцев до двух лет.
Если вы пострадали
В первую очередь вызовите скорую помощь, чтобы вас отвезли в больницу. Там вы получите справку, что вы пострадали от шторма. Соберите документы, подтверждающие расходы на лекарства и лечение. Затем можно готовить иск.
Если на машину упало дерево
За деревья, растущие на придомовой территории, отвечает управляющая компания. Обратитесь с иском о взыскании стоимости автомобиля. Но сначала составьте оценочное заключение.
Если урон нанесен вашей квартире
Обратитесь к специалисту, который может оценить нанесенный вред. Он выдаст вам заключение, во сколько может обойтись, например, замена разбитого стекла. С этим документом нужно обратиться в управляющую компанию.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Чудопал, начальник Управления гражданской обороны и защиты населения:
— По возможности переждите непогоду в капитальном строении. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль в гараже, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В случае необходимости звоните по телефонам: 101 или (495) 637-22-22.
Анатолий Цыганков, метеоролог:
— 25–26 апреля к столице подойдет циклон и в течение трех дней будет распространять свое влияние. Погода в Москве ожидается облачная, прольются дожди. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, а температура достигнет 11–13 градусов тепла, в четверг и пятницу — до плюс 18 градусов днем. Ночью же температура достигнет плюс 2 — плюс 5 градусов, и в пятницу потеплеет до плюс 8 градусов.
КСТАТИ
Самое большое наводнение в Москве произошло в апреле 1908 года. Вода поднялась на девять метров. С тех пор уровень воды ни разу не поднимался выше. Дома Дорогомилова и Замоскворечья, стены Кремля были затоплены в среднем на 2,3 метра от уровня мостовой. Сотня московских улиц ушла под воду полностью.