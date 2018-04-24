Южноуральцы предупреждают автомобилистов о снегопаде в Екатеринбурге

Жители Челябинской области предупреждают автомобилистов о сильном снегопаде по дороге в Екатеринбург , фотографиями с трассы южноуральцы поделились в соцсети.

По словам жителей региона, обильные осадки наблюдаются и в горнозаводской зоне Челябинской области, водителям советуют быть особенно аккуратными на трассах и не спешить менять зимнюю резину на летнюю.

По данным Гидрометцентра России, 24 апреля в Челябинской и Свердловской областях выпало 17-18 мм осадков. Ранее синоптики предупредили южноуральцев о сильном дожде и ветре.

Напомним, утром 24 апреля из-за снегопада было затруднено движение транспорта на трассе М-5 в районе перевала Уреньга, однако дорожным службам удалось оперативно расчистить трассу и нормализовать ситуацию.