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Южноуральцы предупреждают автомобилистов о снегопаде в Екатеринбурге
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Южноуральцы предупреждают автомобилистов о снегопаде в Екатеринбурге 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Жители Челябинской области предупреждают автомобилистов о сильном снегопаде по дороге в Екатеринбург, фотографиями с трассы южноуральцы поделились в соцсети.
По словам жителей региона, обильные осадки наблюдаются и в горнозаводской зоне Челябинской области, водителям советуют быть особенно аккуратными на трассах и не спешить менять зимнюю резину на летнюю.
По данным Гидрометцентра России, 24 апреля в Челябинской и Свердловской областях выпало 17-18 мм осадков. Ранее синоптики предупредили южноуральцев о сильном дожде и ветре.
Напомним, утром 24 апреля из-за снегопада было затруднено движение транспорта на трассе М-5 в районе перевала Уреньга, однако дорожным службам удалось оперативно расчистить трассу и нормализовать ситуацию.
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